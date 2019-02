Kaolack : Aïssatou Ndao apporte son soutien aux populations et milite pour la réélection du président Macky Sall

La Vice Présidente du mouvement Andak Marième falaat Macky ( AMAFAM), Madame Aïssatou Ndao, a offert en collaboration avec le cabinet Médisol International du Dr Rose Wardini et le Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et son épouse, une journée de consultations gratuites et de dons de médicaments aux populations de Kaolack dans sa maison familiale à Médina Baye.



L’équipe médicale, en médecine générale, a pu consulter 820 personnes pour des affections différentes dont une centaine de personnes du 3e âge qui souffrent d’arthrose, d’hypertension artérielle et de diabète ou de problèmes gastriques et une trentaine d’enfants a été aussi déparasitée. D’autre part, 60 femmes ont subi le dépistage du cancer du col de l'utérus et 61 garçons ont été circoncis.



Des dons de médicaments sous l’appui du Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et son épouse, des Docteurs Khady Diop Cissé et Khar Diouf de Kaolack ont été effectués. Chaque patient en plus de la consultation a reçu un lot de médicaments. En outre, un lot important de médicaments a été remis au poste de santé de Médina Baye pour soulager les patients.



Mme Ndao qui vit à New York, est au Sénégal pour les besoins de la campagne électorale pour la réélection de son candidat, le Président Macky Sall.

En marge de la journée médicale et des dons de médicaments, Mme Ndao a offert en collaboration avec la Fondation Gorgui Sy Dieng, une tonne de riz fortifié à 12 daaras de Médina Baye pour prévenir de la malnutrition leurs pensionnaires. D’autres personnes souffrant de diabète ont aussi reçu leur lot de riz fortifié.



Selon Mme Ndao, " à côté des meetings et des manifestations traditionnelles, la campagne électorale doit pouvoir être l’occasion de soulager la population à l’image des actions de leur marraine, la Première Dame Marième Faye Sall"....