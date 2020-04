Kaolack / Aide alimentaire : 19.219 ménages vulnérables au Covid-19 concernés...

Au total, 41 communes vont bénéficier de l'aide alimentaire dans la région de Kaolack. Parmi les ménages inscrits au registre national unique( RNU), le département de Kaolack caracole en tête avec 19.794 ménages, suivi du département de Nioro avec 19.311 et enfin de Guinguinéo avec un total de 6.705 ménages.



S'agissant du nombre de ménages vulnérables au Covid-19, le département de Kaolack vient encore en première position avec 11.673, 5.429 ménages à Nioro du Rip et 2.117 ménages dans le département de Guinguinéo. Ce qui fait un total de 19.219 ménages vulnérables au Coronavirus et 45.830 ménages inscrits au registre unique( RNU)...