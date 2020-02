Kaolack : Ahmed Youssouf Bengelloune lance officiellement le démarrage des activités du projet " Taaral Kaolack".

La place publique de Médina Baye communément appelée "Dioulikay", a accueilli ce samedi matin la cérémonie officielle du lancement des travaux relatifs au projet "Taaral Kaolack".



À l'initiative du mouvement " Kaolack Nouvelle Vision" avec à sa tête son président, Ahmed Youssouf Bengelloune, le projet " Taaral Kaolack" est une réponse à la lancinante question de l'insalubrité dans la ville de Mbossé.



Ainsi, ledit mouvement a porté son choix sur la cité religieuse de Médina Baye afin de démarrer les activités de Taaral Kaoalck en procédant au nettoyage de la place publique consacrée aux prières des événements religieux (Tabaski, Korité etc).



Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération de salubrité publique, le mouvement " Navétanes" sera au cœur du dispositif à travers leur évolution en ASC-E : Association sportive et culturelle pour l'Émergence. Elles seront mises en compétition et la première phase mettra aux prises les Asc de la zone 3B de l'ODCAV et la zone 2 Niani Bagne Na de l'ODCAM de Kaolack.