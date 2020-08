Kaolack : Adji Mergane Kanouté dote les CEM de kits d'hygiène et de photocopieuses.

L'honorable députée Adji Mergane Kanouté a visité ce lundi les 2 CEM des Hlm Bongré de Kaolack en l'occurrence le Cem Moustapha Ndiaye et le CEM de Bongré.



À cette occasion, un important lot de photocopieuses grand modèle, des cartons de gel alcoolisé, des cartons de savon liquide, des masques et des seaux avec robinet, ont été mis à la disposition de ces deux établissements scolaires au profit des élèves en classe d'examen et de l'administration.



Cette action entre ainsi dans le cadre du concept "Un élève, 2 masques" qu'elle avait mis en place récemment en réponse à l'appel du chef de l'État dans la lutte contre le Coronavirus.



Les autorités des deux CEM ont salué le geste important de l'honorable députée qui a fait son cycle moyen au Cem Moustapha Ndiaye...