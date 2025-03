Kaolack : « Actuellement, le pays va mal, rien ne marche... » (Cheikh Ibrahima Diallo, PJD).

« Osons le dire, le pays va mal, rien ne marche, à cause de la démarche du nouveau régime. Qu’ils ouvrent les yeux », a déclaré ce vendredi Cheikh Ibrahima Diallo, président du Parti pour la Justice et le Développement (PJD), lors d’un point de presse.



Selon lui, le nouveau régime doit tout mettre en œuvre pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais. « Nous fondons beaucoup d’espoir en eux. Nous voulons qu’ils réussissent, mais pour l’instant, rien ne fonctionne. Les populations sont épuisées à cause de la conjoncture. Qu’ils laissent de côté les détails et fassent ce qui arrange les populations », a-t-il lancé.



Concernant l’affaire de détournement de deniers publics, Cheikh Ibrahima Diallo conseille à l’État de laisser la justice faire son travail. « Qu’ils laissent la justice faire son travail. On doit éviter ce qu’on appelle une justice à deux vitesses. Le gouvernement ne doit pas trop se focaliser sur cela. Il faut qu’il se concentre sur les préoccupations des populations, notamment la santé, l’emploi des jeunes, etc. »