Kaolack / Accident de la circulation : Mort tragique d'un jeune vétérinaire.

La région de Kaolack a renoué avec les accidents mortels ce jeudi.



En effet, deux accidents se sont produits dans le département de Kaolack ce jeudi 13 août 2020. L'un a eu lieu tôt ce matin sur la route de Ndiaffate, faisant 2 morts et plus de 6 blessés. Et l'autre s'est produit à Sing-Sing (commune de Kaolack). Pour celui-ci, il s'agit d'une collision entre un bus et une moto. À son bord ( moto), un jeune vétérinaire en provenance de la commune de Sibassor qui se rendait à Kaolack après un séjour au domicile de son père qui est lui même vétérinaire.



Malheureusement, la grande faucheuse a frappé la famille " Diouf", car son fils a finalement succombé à ses blessures bien avant que les sapeurs pompiers aient le temps de l'évacuer à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.



Ainsi, le département de Kaolack a enregistré une journée macabre avec trois personnes qui ont péri sur la route...