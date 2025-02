Kaolack - Accès à l'eau potable : Mor Ndao installe une borne-fontaine à Médina Mbaba pour la population

À Médina Mbaba Niouroukh, dans la commune de Kaolack, l’eau potable était une denrée rare. Les habitants devaient parcourir des centaines de mètres, voire des kilomètres, pour se procurer ce liquide précieux. Conscient de leurs difficultés, le leader du mouvement "And Yaatal Pastef" et natif de ce quartier, Mor Ndao, a décidé d'offrir une borne-fontaine à cette localité. "Les habitants peinaient énormément pour trouver de l'eau. C'est pourquoi j'ai décidé de leur offrir cette borne-fontaine pour alléger leurs souffrances. Je lance un appel au Président de la République, au Premier ministre Ousmane Sonko, afin que Médina Mbaba soit doté d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. De plus, l'électricité est nécessaire, et surtout, la fermeture des canaux à ciel ouvert doit être effective", a-t-il déclaré.



La construction de cette borne-fontaine a été très bien accueillie par la population, qui apprécie la portée de cette action de solidarité. "Nous devions faire appel à des charrettes et payer entre 750 et 1000 FCFA le baril pour avoir de l'eau. Mor Ndao nous a rendu un grand service", s'est réjouie Néné Thiam.



Selon Abdoulaye Diagne, la mise en service de cette borne-fontaine est une solution aux problèmes d’accès à l’eau potable auxquels les habitants de Médina Mbaba étaient confrontés depuis des années. "Nous avions d'énormes difficultés pour avoir de l'eau, surtout en période de Gamou. Donc, si Mor Ndao nous offre une borne-fontaine, nous ne pouvons que le remercier, lui et Dieu", a-t-il déclaré. La cérémonie d'inauguration de la borne-fontaine a rassemblé les notables et surtout les femmes de Médina Mbaba.