Kaolack : 4 tonnes d'arachides volées à l'usine Copeole, le receleur interpelé

Une grave affaire de vol de secoue l'usine Copeole de Kaolack qui s'active dans la collecte d'arachide et la production d'huile. En effet, 4 tonnes d'arachides ont été dérobées par un chauffeur et ses complices et vendues au marché Sandica. C'est le vendredi dernier qu'un jeune chauffeur de camion originaire de Louga et un de ses complices ont été débusqués à la porte de l'entreprise alors qu'ils tentaient de faire sortir un autre camion d'arachides. Les deux mis en cause se sont ensuite très vite évaporés dans la nature. Le receleur qui était au marché Sandica a été arrêté. Une enquête a été ouverte.