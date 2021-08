Kaolack : 34.000 personnes ont reçu leurs doses contre la Covid-19.

À Kaolack, la campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans la commune et les départements.



Hier, une délégation composée d'autorités administratives et médicales se sont rendues dans le département de Nioro où une opération de vaccination de masse a été organisée au profit de la population.



Au total, 34.000 personnes ont reçu leurs doses dans la toute région, a informé le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue.



Dernièrement, la région a reçu un lot de plus de 8.000 vaccins venant du ministère de la santé et de l'action sociale.



À noter que tous les grands rassemblements ont été aussi interdits dont les concerts de Wally Seck, Ngaka Blindé etc...