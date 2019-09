Kaolack : 3 sacs de chanvre indien saisis par les éléments des eaux et forêts.

Une quantité très importante de stupéfiants a été saisie par les éléments des eaux et forêts, en collaboration avec la gendarmerie de Kaolack. En effet, il s'agit de 3 sacs de chanvre indien saisis sur l'axe kaolack-Kahone à bord d'un camion.



La saisie s'est opérée dans le cadre d'un contrôle de routine. Les éléments des eaux et forêts ont trouvé les sacs dans le porte-bagage du camion où ils avaient été camouflés sous une bâche.



Ayant pris la tangente, le chauffeur et l'apprenti ont laissé derrière eux le permis et les autres papiers du véhicule...