Kaolack : 25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation saisies par les services du commerce

À l'occasion d'une opération de contrôle, 5 tonnes de pâtes alimentaires et 7.800 litres d'huile impropres à la consommation ont été saisis par le service régional du commerce de Kaolack. D'après le responsable dudit service, Seydou Nourou Barro, " Nous avons saisi 390 bidons de 20 litres d'huile et plus de 5 tonnes de pâtes alimentaires pour non respect des normes de consommation dans les marchés de Kaolack. "



Auparavant, ledit service a mis la main sur 20 autres tonnes de produits alimentaires qui ne répondent pas aux normes. Ce qui porte d'ailleurs la quantité de la saisie à plus de 25 tonnes de denrées de base saisies à Kaolack.



" C'est notre rôle d'être présent sur les circuits du commerce et de contrôler la qualité des produits. Pour le ramadan, un important dispositif sera mis en place pour renforcer le contrôle et dissuader les pratiques frauduleuses", a-t-il ajouté.



À noter que les produits qui ont été saisis par le service régional du commerce de Kaolack, seront incinérés dans les jours à venir.