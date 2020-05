Kaolack : 1.600 enseignants attendus... 1.800 quittent aujourd'hui la région pour rejoindre leurs postes dans les autres localités (Images).

Ce matin, les enseignants de la région de Kaolack devant rejoindre leurs postes dans les autres localités se sont donné rendez-vous à la gouvernance où au moins 6 bus les attendaient en vue de les acheminer à Dakar, Touba, Thiès, Mbour etc...



En effet, ils sont au nombre de 1.800 enseignants à prendre le départ pour renouer avec les enseignements/apprentissages le 02 juin prochain.



S'agissant de Kaolack, 1.600 sont attendus dans la région. Déjà, nombre d'entre eux, ont commencé à rentrer au bercail.



Selon le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, les besoins en matériel de protection pour les potaches et les enseignants et professeurs sont estimés comme suit : 1.830 thermoflashs, 72.000 masques etc...