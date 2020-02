Le chef d'état-major général des armées (Cemga), le général Birame Diop, a effectué ce jeudi une visite de prise de contact en zone militaire numéro 3. Une visite qui lui a permis de rencontrer les autorités administratives locales, les formations militaires de la zone etc.



En marge de son déplacement, il a fait face à la presse. " Je suis venu aujourd'hui rendre visite à nos unités qui sont installées ici en zone militaire numéro 3 pour tout d'abord les féliciter pour le travail de grande qualité qu'elles sont en train de faire dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale, mais aussi de la protection des personnes et des biens, les encourager à poursuivre ce travail de qualité et également les assurer de la disponibilité du commandement…", a-t-il évoqué.



Avant de mettre l'accent sur la mutualisation des efforts des forces de défense et de sécurité. " C'est une famille où la fraternité et la solidarité, la camaraderie, sont de mise. C'est des problèmes environnementaux, c'est des problèmes tout simplement de banditisme et tout cela ne peut pas être géré si les forces de défense et de sécurité ne mutualisent pas leurs efforts pour pouvoir faire face. Je vous exhorte à aller vers les autres forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble nous constitutions une famille…"