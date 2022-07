Kaoalack / Législatives2022 : L’Agriculture et l’élevage définis au rang de priorité par Bunt-Bi.

La coalition citoyenne Bunt-Bi était ce vendredi à Kaolack avec sa tête de liste départementale de la région du Saloum, Moda Samb. Ce dernier après avoir décliné le programme de la coalition Bunt-Bi, estime que les Kaolackois sont en train de souffrir du fait de la faillite des précédentes législatures.



En effet, la sécurité, la santé et le manque de salubrité sont des urgences sur lesquelles les hommes politiques devaient se concentrer. « Nous n’avons ressenti aucun changement. Les secteurs comme l’agriculture et l’élevage doivent être mieux soutenus dans cette région », a rappelé la tête de liste de Bunt-Bi à Kaolack.



Pour Moda Samb, rompre le lien est plus qu’une urgence et pour cela, dans sa déclaration, il invite les Kaolackois à voter en masse pour la coalition citoyenne Bunt-Bi.