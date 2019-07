Kanel / Supposée brouille entre responsables politiques : Le cadre mixte des républicains tire la sonnette d’alarme.

Le cadre mixte des républicains du département de Kanel déplore avec la dernière énergie la déclaration à l’emporte-pièce de la Cojer, du Meer, du Réseau des enseignants républicains et de la Convergence des femmes républicaines faisant état de marginalisation du département de Kanel par des responsables politiques tels que Mamadou Talla, le Dr Mamadou Daff, Amadou Samba Kane, Abdoulaye Anne entre autres.

Le cadre mixte qui regroupe des responsables de toutes les communes du département estime travailler en parfaite collaboration avec les différents responsables (Députés, Maires, Directeurs, PCA, jeunes, cadre, organisations des femmes…) avec à leur tête le Ministre Mamadou Talla qui coordonne l’action politique dans le département non sans fustiger cette sortie malencontreuse de quelques jeunes membres de la Cojer, du Meer, des individualités sans aucune responsabilité à la base.



Le cadre dans un communiqué, dénonce la main de certaines personnes connues pour leur incohérence, leur tortuosité voire leur moralité très douteuse. « Celles-ci n’ont aucun lien solide avec la base et sont des marchands d’illusion à la sauvette donc ne sauraient aucunement nous ébranler. Cette déclaration, aux antipodes de la réalité de terrain, est l’œuvre de gens mal intentionnées qui n’ont comme arme que la médisance ; des activistes en quête d’existence politique sans jamais oser aller au front », rappelle le communiqué.



« Notre cadre se porte en faux face à cette déclaration qui ne vise qu’à nuire à des personnalités du département qui ont fini de prouver leur ancrage politique et social tant par leur résultats aux différentes élections que par leurs efforts individuels et collectifs en faveur des populations.



« Toutes ces personnes citées dans la presse, ont, chacune en ce qui la concerne, joué sa partition dans le développement local et national. Ce sont tous d’infatigables souteneurs de la cause des populations et ont fait leurs preuves quant à leur légitimité politique et sociale dans le département.



« Fort de ces constats, nous renouvelons notre confiance à nos responsables dans toutes les communes du département et réitérons notre engagement à poursuivre notre compagnonnage avec le président Macky Sall. »



Le cadre mixte des républicains du département de Kanel appelle à la vigilance des populations face à cette nouvelle forme de démagogie entretenue par des « politiciens affairistes » qui n’ont aucune légitimité et souvent sans aucune attache sociale avec la base. Par ailleurs, nous appelons les uns et les autres à agir en tenant compte des lignes de conduite du parti qui repose sur une gestion républicaine de la chose publique.



« Nous rappelons que nous ne céderont ni aux chantages ni aux menaces de quelques origines qu’ils proviennent »



Il est important de rappeler que beaucoup de projets et programmes en cours visent à améliorer considérablement la vie des populations entre autre le PUDC, LE PUMA ; LEPROMOVILLE, LA CMU, LA BOURSE DE SECURITE FAMILLIALE, sans compter les nouvelles initiatives du Président qui sont des réponses inscrites en mode Fast Track.



Le cadre mixte des républicains du département de Kanel, considère la sortie médiatique de ce groupe comme malencontreuse, nulle et dénuée de tout sens et appelle les frères et sœurs à resserrer les rangs afin de poursuivre l’œuvre gigantesque engagé par le président MACKY SALL.