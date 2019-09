Kanda Fodé Bayo : Les populations s'insurgent contre les autorisations d'inhumation de l'hôpital de Kaolack dans leur cimetière

Après avoir découvert dans leurs cimetières, des corps (d'inconnus) en décomposition très avancée, inhumés par les services de l'hôpital régional de Kaolack, les populations de Kanda Fodé Bayo ont décidé ce matin de tirer la sonnette d'alarme. Objectif : informer les autorités administratives et locales de cette situation afin que des mesures soient prises dans les meilleurs délais. Et la dernière inhumation qui a fait sortir ces dernières, a eu lieu ce mardi matin et il s'agit de 4 corps enterrés, d'après elles, de façon anormale. Accusé d'avoir été le facilitateur, l'imam dudit quartier a ainsi brandi les différents permis d'inhumation tout en refusant de s'expliquer devant la caméra...