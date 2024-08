Kamb/Approvisionnement en eaux : Les populations rassurés par la Sder

Le Sous Préfet de Yang Yang Abdou Khadre Cissokho a présidé ce mardi 13 Août 2024 une réunion d'information et d'échange avec les populations sur la Sder( La Sénégalaise des Eaux Rurales). La rencontre avait pour cadre les locaux de la mairie de Kamb. Étaient présents à la rencontre des chefs de villages, des présidents des comités de pilotage des forages , des secrétaires des comités de pilotage des forages, le maire de la commune de Kamb Birame Ba .



Dans sa communication,le Sous préfet de Yang Yang a rassuré les participants à la rencontre des services de qualité de la Sder une fois implantée dans le milieu. Entre autres services de qualité ( la qualité et la quantité suffisante de l'eau, un entretien permanent des ouvrages hydrauliques ).



A l'occasion, le Sous préfet Cissokho a demandé aux présidents des comités de pilotage des forages de faire la restitution dès le retour afin que les populations sachent les tenants et les aboutissants de la Sder.Ce dernier d'inviter les présidents des comités de gestion de faire le bilan ,de recenser les factures non payées afin de contraindre les personnes cibles à payer leur dette.



Abondant dans le même sens, l'édile de Kamb Birame Ba de rassurer les populations qu'avec la Sder, les populations n' auront plus de problèmes de panne de forages, d'où un approvisionnement continu du liquide précieux sera noté dans le milieu.