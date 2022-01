Kalidou Koulibaly sur son retour : « Je savais que ça n'allait pas être facile pour moi... »

Après plus d'un mois sans disputer de match officiel, Kalidou Koulibaly s'est prononcé sur son état de forme physique. Moins dynamique que d'habitude dans ses courses et lors des duels physiques, contre le Malawi, "Kouli" n'a pas eu un match facile.



D'ailleurs le joueur l'a lui-même reconnu à la suite du match en zone mixte. "Je savais que ça n'allait pas être facile pour moi..."

Toutefois, le pensionnaire du Napoli fera clairement comprendre qu'il ne compte pas se cacher derrière cet argument et qu'il sait qu'il doit apporter davantage de sécurité à la défense sénégalaise.