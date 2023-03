Kalidou Koulibaly raconte la situation compliquée qu'Édouard Mendy vit sa situation compliquée à Chelsea…

Interpellé sur le cas de son coéquipier en club, Édouard Mendy, absent du regroupement des Lions pour la double confrontation contre le Mozambique, Kalidou Koulibaly a donné des nouvelles rassurantes. Dans un premier temps il fera savoir que « Il (Édouard Mendy) ne voulait pas venir dans le groupe s’il n’était pas à 100%. » Malgré son forfait le gardien de but Sénégalais garde un œil sur la tanière, renseigne Koulibaly qui reste persuadé que son compatriote va revenir à son meilleur niveau. « II demande beaucoup de nouvelles de l’équipe. Il demande si tout le monde se porte bien. C’est quelqu’un qui est très concerné par rapport à l’équipe nationale. C’est un joueur qui très important pour nous et qui a été très important pour Chelsea. Il va revenir petit à petit à 100% après on verra ce qui va se passer », a confié Koulibaly ce jeudi en conférence de presse.