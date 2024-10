Kalidou Koulibaly après la victoire face au Malawi : « En dépit des difficultés, nous avons su afficher un autre visage… »

En route vers la CAN 2025, les lions ont fait le job face au Malawi ce vendredi sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Au terme du match (4-0) pour les lions, le défenseur Kalidou Koulibaly s’est prononcé en zone mixte: « On a perdu notre coach il n'y a pas longtemps, mais on a su se mobiliser. Cela nous a fait du bien de gagner avec ce score. Je félicite tout le staff et les joueurs qui se sont donnés à fond ».



Il faut noter que cette victoire est une première réussie pour Pape Bouna Thiaw qui assure l’intérim depuis le départ de Aliou Cissé.