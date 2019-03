Kalidou Koulibaly : "Pour gagner la CAN, il faut tirer dans le même sens, en ayant un esprit positif"

Les Lions veulent ’’faire bonne figure’’ à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), selon Kalidou Koulibaly, assurant que l'équipe ‘’va tout faire pour réussir une bonne CAN’’. Le défenseur de Naples demande cependant au peuple sénégalais d’aider le groupe à gagner des matches. Le napolitain invite ainsi l’équipe et les supporters à ’’tirer dans le même sens et en ayant un esprit positif’’, pour gagner le trophée continental. "On sait qu’on attend beaucoup de nous. Mais, l’équipe est en train de travailler à cela", a déclaré Kalidou Koulibaly...