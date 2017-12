Kalidou Koulibaly : « Contre la Fiorentina, c'était un point important »

Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais de Naples, estime que les joueurs ont fait le maximum afin d'obtenir les trois points de la victoire. Le résultat signifie que Naples n'a pas marqué dans trois de ses cinq derniers matches de Série A.



« Quand on ne gagne pas, c'est dur pour tout le monde », a déclaré Koulibaly aux journalistes. « Nous avons mis la Juve sous pression pendant 80 minutes, alors qu'aujourd'hui nous avons essayé de gagner autant que nous le pouvions. Contre la Fiorentina, c'était un point important, la Viola a retrouvé sa confiance et nous aurions même pu perdre. »



« Maintenant, nous avons une semaine pour travailler et nous préparer pour le match contre Torino. J'espère que nous pouvons gagner », a-t-il assuré.





goal