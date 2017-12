Kalidou Kassé, artiste-peintre: "On a dépassé l'époque où l'art ne nourrissait pas son homme..."

L'époque où l'art ne permettait pas à son homme de subvenir à tous ses besoins serait révolue. C'est la conviction de l'artiste peintre plasticien Kalidou Kassé. Concepteur du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, il arbore sa tenue de défenseur des artistes et défend urbi et orbi que ses pairs s'en sortent bien car pour lui, il n'est plus question à l'heure actuelle d'art seulement. Mais aussi de progrès.