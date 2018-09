Kalidou Kassé : « L'art est un facteur de développement qui apporte une plus-value à la population »

Il casse le mythe de l'artiste sans avenir. Celui que l’on surnomme « Le Pinceau du Sahel » est l'invité de ce présent numéro de " les couleurs de la vie ".

L'artiste-plasticien Kalidou Kassé nous fait le bilan de sa carrière riche de plus de 35 ans et de l’évolution et des perspectives de la biennale chez les artistes. Dans cette émission qui s’est déroulée dans son atelier à Ouest-Foire, le fondateur de la galerie des «Ateliers du Sahel» décline les fonctions sociales de l'art comme facteur de développement économique avant de proposer des pistes de solution pour que les jeunes puissent croire en eux et faire émerger leur pays. L'artiste qui se dit satisfait de l’évolution de l'art au Sénégal, avance que que le président Léopold Sédar Senghor avait bien compris l'importance de l'art pour avoir tracé la voie. Aujourd’hui la marchandisation de l'art se fait de manière adéquate, même s'il reste des choses à améliorer.