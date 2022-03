Kahone : l'arrêté de la municipalité interdisant la vente de poissons et de légumes dans les maisons, fait jaser.

Dans la commune de Kahone (département de Kaolack), une partie de la population s'est levée depuis hier pour s'insurger contre l'arrêté de la municipalité. Lequel arrêté aurait interdit la vente de poisson et de légumes dans les maisons.



Parlant au nom de ces populations, Pape Mbaye a fait part de l'avis des frondeurs qui déplorent cette décision qui n'honore guère d'après eux cette équipe municipale nouvellement élue.



À le croire, la maire n'a aucun droit d'exiger la vente du poisson et des légumes exclusivement au marché. Et si l'idée est de créer une nouvelle niche de recettes, la raison voudrait qu'une taxe soit appliquée par rapport à la vente sur la voie publique.



Face à la presse, le groupe des frondeurs composé notamment de vendeuses, demande à l'édile local de revenir sur sa décision dans les meilleurs délais...