Kafountine et Joal / Lutte contre l’émigration clandestine : la gendarmerie annonce l'arrestation de sept (07) trafiquants de migrants.

La Gendarmerie nationale informe avoir procédé à l’interpellation de sept (07) individus impliqués dans un trafic de migrants à Kafountine et à Joal. En effet, alertée du chavirement et de l'incendie d'une pirogue qui transportait des migrants dans les bolongs de Kassel et Hilol dans la commune de Kafountine, durant la journée du 27 juin 2022 à 07 heures, la Brigade de Gendarmerie de Diouloulou s’est aussitôt rendue sur les lieux.



Les opérations de recherche et de sauvetage ont été immédiatement lancées en compagnie des services de pêche locaux, de la Croix-Rouge et de l'infirmier chef de poste de la commune, informe la note de la gendarmerie.



Ainsi, quatre-vingt-douze (92) personnes dont des Sénégalais, des Gambiens, des Guinéens, des Bissau guinéens et des Nigérians, ont été secourues au débarcadère de Kassel et à l'île de Tikome.



De même, quinze (15) corps sans vie ont été repêchés avec l'appui de bénévoles, des sapeurs-pompiers et des éléments de la base navale d'Élinkine. L’enquête ouverte a permis d'identifier le principal organisateur du voyage actuellement recherché et d’interpeller six (06) de ses complices.



Dans le même sillage à Mbour, la gendarmerie informe que la brigade de recherches a procédé à l’arrestation d’un autre trafiquant de migrants le 28 juin 2022 ainsi qu’une dizaine de candidats qui s’apprêtaient à prendre la pirogue dans la nuit du 29 au 30 juin 2022.