Kaffrine : une vingtaine de maisons ravagées par un incendie à Barone

Un violent incendie s’est déclaré hier dans le village de Barone, dans la commune de Katiotte (région de Kaffrine). Une vingtaine de concessions ont pris feu. Et d’importants dégâts matériels sont enregistrés. D’après nos sources, c’est vers 11 heures hier que le feu, qui est parti d’une case, s’est propagé rapidement dans les maisons contiguës. 76 cases en paille ont été réduites en cendres. Trois moutons, deux chèvres, un cheval et des réserves de vivres sont partis en fumée. Alertés, les sapeurs-pompiers de Kaffrine ont pu circonscrire le feu avec l’appui des agents des eaux et forêts. L’origine de l’incendie est encore inconnue.