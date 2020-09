Kaffrine : Voici le dernier projet de Cheikh Abdoulaye Wilane.

Décédé à l'âge de 76 ans (1944-2020), Cheikh Abdoulaye Wilane était en train de boucler son dernier chantier consacré à la voie de Cheikh Al Islam.



En effet, il s'agit d'une gigantesque bâtisse communément appelée " Keur Baye Kaffrine". Ce bâtiment qui devait être inauguré à la fin du mois d'août début septembre, va abriter les hôtes de Médina Baye Kaffrine et l'ensemble des cérémonies liées aux préparatifs des événements religieux, notamment le " Gamou".



Cheikh Abdoulaye Wilane avait, de son vivant, construit plusieurs écoles coraniques dans le pays et hors du Sénégal. Dans la commune de Kaffrine, il prenait en charge plus de 200 chefs de famille et accueillait plusieurs nationalités dont des guinéens.



Le guide religieux serait décédé des suites d'une courte maladie. Son inhumation est prévue ce jeudi, d'après notre collaborateur sur place, en attendant les fidèles continuent de rallier sa cité religieuse nichée dans la commune de Kaffrine...