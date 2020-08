Kaffrine : Un conducteur de moto trouvé mort sur la route de Mbeuleup.

Au moment où ces lignes sont écrites, personne ne connaît l'identité de ce conducteur de moto trouvé mort à hauteur du village de Keur Layène Ramata sur la route de Mbeuleup (région de Kaffrine).



Son corps a été trouvé, il n'y a pas longtemps, par des riverains sur cette route qui est inondée par des flaques d'eau. Les témoins ont ainsi manifesté leur surprise de voir que la distance qui sépare la moto et la victime, est estimée à plus de 25m et en plus des chaussures appartenant à une autre personne, ont été trouvées sur les lieux du drame. En attendant l'enquête de la gendarmerie qui sera sans doute ouverte, les commentaires vont bon train sur cette mort tragique...