Kaffrine : Un accident de la circulation fait deux morts et des blessés graves sur l'axe Malem Hodar.

L'accident s'est produit très tôt ce matin sur l'axe Malem Hodar (région de Kaffrine). Une collision entre un bus et un Caterpillar en provenance de Tamba, a fait deux morts et des blessés dont 02 graves. Ces derniers ont été acheminés à l'hôpital régional de Kaffrine et les corps sans vie déposés à la morgue...