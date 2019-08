Kaffrine / Serigne Mbaye Thiam : " Il y a un marché à peu près d'1 milliard 500 millions qui va permettre de construire des bassins de rétention…"

Le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est rendu ce samedi à Kaolack et Kaffrine, à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans ces deux localités "pour constater de visu les dégâts et évaluer le niveau de mise en œuvre du dispositif de l'État pour atténuer les difficultés auxquelles les sinistrés sont confrontés.



À Kaffrine, Serigne Mbaye Thiam est revenu sur le projet de l'État visant à drainer les eaux pluviales à Kaffrine, ainsi que les dispositifs qui ont été mis en place dans les différents quartiers dont Escale pour soulager les populations.



Face à la presse, le ministre de l'eau et de l'assainissement a annoncé une solution plus structurelle qui, dit-il, est en train d'être mise en oeuvre pour lutter contre les inondations dans cette zone. " C'est un marché à peu près d'1 milliard 500 millions de Fcfa qui va permettre de construire des bassins de rétention, en même temps un dispositif de pompage…"