Kaffrine : Samba Ndiobène Ka procède à l'inauguration du marché à bétail de Missira Wadène.

Le ministre de l'élevage a procédé hier à l'inauguration du marché à bétail de Missirah Wadène (région de Kaffrine).



L'infrastructure qui a coûté 93 millions, est le fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal et la Banque mondiale à travers le PRAPS qui est un programme du ministère de l'élevage et des productions animales.



Le marché à bétail de Missirah Wadène polarise non seulement les localités environnantes (Tamba, Kidira entre autres), mais aussi les pays limitrophes dont le Mali, la Gambie, la Mauritanie etc. Son inauguration a permis aux acteurs de décerner un satisfecit à leur ministre de tutelle...