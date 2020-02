Kaffrine / Réunion de la ligue de football amateur : Le conseil d'administration durcit les sanctions contre les pratiques occultes.

Le conseil d'administration de la ligue amateur de football (LFA) s'est réuni ce samedi matin à Kaffrine. La rencontre a été présidée par le président de cette structure, Abdoulaye Sow.



À cet effet, les membres du bureau ont profité de l'occasion pour évacuer les questions liées aux différentes compétitions de l'instance. Ainsi, la formation des délégués fédéraux et la question de l'arbitrage ont été au cœur des débats pour une bonne marche de leurs activités sportives. Le président s'est également prononcé sur les pratiques mystiques notées dans le championnat.



En effet, le conseil d'administration veut renforcer le dispositif règlementaire. Au delà des sanctions pécuniaires, "l'équipe va perdre le match et les fautifs seront suspendus. Cela passe par le courage du délégué de match qui est chargé de rédiger le rapport sur lequel la commission de discipline va statuer."



Le patron de la ligue a aussi évoqué la vente illégale des clubs amateurs. Revenant sur les compétitions en petite catégorie, il a invité la Direction Technique Nationale ( DTN ) à tenir compte de tous les aspects et de revoir les critères de participation.



Les clubs affiliés au niveau d'une ligue régionale n'ont pas le droit de migrer dans une autre localité pour jouer ses matches. Les subventions allouées aux ligues régionales seront accompagnées par des projets de budget...