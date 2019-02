Kaffrine : Me Madické Niang promet d’inverser la courbe de développement du Sénégal

En campagne électorale, Me Madické Niang a parcouru, mardi, le Saloum. Il a encore livré les quelques propositions en matière de développement économique de son projet de société "Jamm Ak Xeweul".



Le candidat à la présidentielle propose ainsi d’inverser la courbe de développement du Sénégal pour ’’corriger les disparités notées dans les régions du Nord et du Sud du pays.’’ Un sujet déjà abordé, en journal de la campagne sur la RTS. Selon lui, ’’les villes ont besoin d’infrastructures, ont besoin d’être accompagnées. Des programmes spéciaux permettront de régler leurs problèmes’’, a assuré Madické Niang, qui prône ’’une discrimination positive pour les villes qui accusent un retard’’.



À Kaffrine, Mbirkilane et Koumpentoum, le candidat a tenu quelques activités dont des visites de proximité, afin de rallier à sa cause des électeurs du centre. ’’J’ai parcouru le Sénégal des profondeurs. La situation est pénible. J’ai traversé des routes cahoteuses’’, a fustigé Madické Niang.