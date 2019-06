Kaffrine / Me El Hadj Omar Youm : « Nous avons aussi un dispositif pour commencer le renouvellement des cartes grises numérisées, mais aussi les plaques d'immatriculation... »

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a effectué ce samedi une visite à Kaffrine. Celle-ci lui a permis de procéder à la pose de la première pierre du Bureau régional des transports de Kaffrine, démarrer le remplacement des permis numérisés, et de visiter le chantier de la route Kaffrine/Nganda et la gare de repos des gros porteurs. Au sortir de ces travaux, Me El Hadj Omar Youm a déclaré que la route Nganda/Kaffrine est une bretelle de 17 km qui va aller jusqu'en Gambie et permettre de développer l'économie locale. Quant au remplacement des permis numérisés, Me Youm, a déclaré que c'est une réforme révolutionnaire permettant de moderniser le système de transport. " Nous avons commencé par le renouvellement des permis, nous allons accélérer par les nouveaux permis, nous avons aussi un dispositif pour commencer le renouvellement des cartes grises numérisées, mais aussi les plaques d'immatriculation..."