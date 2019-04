Kaffrine / Manifestation des conducteurs de Jakarta : 5 d'entre eux déférés

Au moins 5 conducteurs de Jakarta ont été déférés, à la suite de leur manifestation dans les rues de Kaffrine pour s'insurger contre le port de gilet.



Défilant dans les grandes artères de cette commune, ces derniers ont bloqué la circulation et auraient même vandalisé un véhicule de la police et déchiré les gilets de leurs collègues qui ont accepté de se soumettre à la décision des autorités administratives.



Ainsi, 5 d'entre eux ont été finalement déférés au parquet de Kaolack en attendant d'être présentés au juge lors d'un procès.



Dans l'immédiat, le collectif des conducteurs de Jakarta de Kaffrine, a entamé une mission de médiation auprès des autorités judiciaires afin que leurs camarades soient libérés purement et simplement.



Dakaractu vous fait revivre cet événement ayant ocasionné l'arrestation de ces " Jakartamen", à travers une vidéo partagée par un de ses collaborateurs à Kaffrine...