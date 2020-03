Kaffrine / Malick Gakou : « Je voudrais demander solennellement au président de la République de faire libérer Guy Marius Sagna... »

À l'occasion d'une tournée dans le Ndoucoumane (Kaffrine), le président du "Grand Parti" s'est prononcé sur l'affaire Guy Marius Sagna en demandant sa libération immédiate.



« Je voudrais profiter de ma visite ici à Mabo au cœur du Sénégal, au cœur du Sine-Saloum, pour demander solennellement au président de la République du Sénégal, au procureur de la République de libérer Guy Marius Sagna. J'ai choisi ce moment pour le faire parce que je trouve le moment assez solennel, assez expressif, puisque le combat que la jeunesse sénégalaise mène pour la démocratie et les libertés, est un combat que nous avions portés tous à travers les assises nationales. C'est la raison pour laquelle, je voudrais demander solennellement au président de la République de faire libérer Guy Marius Sagna afin qu'il retrouve sa famille et qu'ensemble avec la jeunesse patriotique du pays il puisse continuer à se battre pour l'avenir de son pays… », a-t-il fait entendre



Dans son discours, Malick Gakou a aussi mis l'accent sur "le manque d'infrastructures de base dans cette région" et les problèmes auxquels la filière arachidière est confrontée...