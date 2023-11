Kaffrine : Les détails chiffrés de la sphère administrative régionale d’un coût de 7 milliards de francs CFA

Le président de la République Macky Sall, dans le cadre de sa tournée économique à Kaffrine, va procéder ce jeudi à l’inauguration de la sphère administrative dans la région. D’un coût global estimé à 24 milliards F CFA, le projet de construction des sphères administratives régionales (SAR) doit être réalisé sur une période de 33 mois.



Pour le site de Kaffrine qui accueille le chef, le coût global est de 7 milliards de francs CFA. Il abrite une gouvernance, une préfecture, un bâtiment administratif destiné à regrouper un certain nombre de services de l'Etat, un héliport, un poste de sécurité permettant d'abriter les personnels de police ou de gendarmerie chargés de la sécurisation de la sphère et un parking extérieur ou souterrain. De plus, conformément au principe « clés en main », tous les bâtiments et leurs dépendances devront être équipés en matériel technique, en installations de production d'énergie solaire garantissant une fourniture d'électricité, en mobilier et matériel de bureau pour les espaces à usage professionnel et enfin en mobilier d'habitation pour les espaces à usage de logement.







Le building administratif R+3 extensible R+5 est bati sur une superficie totale de 3425.00 m2, la gouvernance R+1 est batie sur une superficie totale de 820.00 m2, la préfecture R+1, sur une superficie totale de 610.00 m2, la résidence, 420.00 m2 et le restaurant R+1, sur une superficie totale de 170.00 m2.







Par ailleurs, d’autres sphères administratives sont attendues dans les régions de Sédhiou, Diourbel et Thies.











Cheikh S. FALL