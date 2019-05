Kaffrine : Les 6 malfaiteurs qui troublaient le sommeil de la population, arrêtés par la gendarmerie

Selon une source locale, les 6 malfaiteurs qui faisaient leur loi à Kaffrine, viennent d'être mis hors d'état de nuire. Et c'est la gendarmerie qui est passée par là. Ils ont été mis aux arrêts pour divers délits, notamment vols à main armée, association de malfaiteurs etc... Parmi eux, il y aurait ceux qui habitent à Sotho (peuls).

Rappelons que la dernière attaque a eu lieu à Ngodiba( un village situé non loin de Kaffrine). Là bas, des malfaiteurs avaient fait irruption dans une boutique où ils ont blessé trois personnes dont une par balle...