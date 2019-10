Kaffrine / Le soutien de 29 élus locaux au président de la République : pourquoi les maires PS n’ont pas signé

Sur les 32 maires que compte la région de Kaffrine (Départements de Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar et Mbirkilane), 28 d'entre eux et le président du Conseil départemental de Malem Hodar, ont décidé de renouveler leur engagement auprès de son excellence le président Macky Sall. Une initiative qui est née au lendemain de la sortie malheureuse du maire de Ribot Escale Yaya Sow après la formation du bureau de l’Assemblée nationale. Un engagement matérialisé à travers une résolution qui a été signée par 29 élus locaux, informait Dakaractu, mentionnant « qu’à l'exception de deux maires socialistes, une délégation spéciale et le maire Yaya Sow » Il nous revient cependant que les deux maires socialistes que compte la région et qui sont Abdoulaye Vilane maire de Kaffrine et Taha Diagne maire de Kahi n’ont jamais été au courant d’une telle initiative. Et que cette réunion était exclusivement composée de responsables apéristes qui n’ont pas cru nécessaire d’y inviter les socialistes. Enfin, notre interlocuteur de rappeler que la loyauté du maire de Kaffrine Abdoulaye Vilane, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, ne souffre d’aucun doute.