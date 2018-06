Kaffrine : Le maire Abdoulaye Vilane perd un de ses agents, Mouhamed Seck dit Hezbollah

Décidément cette année aura été très éprouvante pour Abdoulaye VILANE Maire de Kaffrine et porte parole du Parti socialiste. Après ses chauffeurs Mohamed Coly, et El Hadj Mamadou Seynabou Ndiaye le 05 Avril, ce jeudi juste après la rupture du jeûne c’est son ami et frère avec qui jeune élève puis étudiant il a milité au Parti socialiste, Mouhamed Seck dit HEZBOLLAH qu’il a perdu. Enfant de Thiès il s’était lié d’amitié avec le député maire.

« Il m'a hébergé étudiant et par la suite quand je suis devenu Maire il est venu après son retour d'Europe où il avait été pour continuer ses études, il m'a rejoint à Kaffrine pour me seconder. C'était un agent de la commune de Kaffrine comme l'étaient mes deux regrettés chauffeurs : El Hadj et Ameth Coly. Hezbollah était réputé musulman pieux, pratiquant et rigoureux. Mohamed Seck était appelé HEZBOLLAH pour cette raison. Jeudi 07 juin peu après 20h il est parti vers BARZAQ en cette fin de mois de Ramadan. Dieu à préféré attendre que je sois loin de Kaffrine et en mission pour me prendre HEZBOLLAH. Inna li Lahi, wa inna Ilayhi Radjihouna » réagit le maire, hors du térritoire, à l’annonce de la nouvelle.

Le défunt sera inhumé demain à Thiès et au cimetière Keur Mam el hadj .Paix à son âme !