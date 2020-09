Kaffrine : Le chef de l'État a visité le projet de construction et d'équipement de la sphère administrative régionale.

À Kaffrine pour visiter les champs, le président de la République a fait un crochet au niveau du chantier devant accueillir la sphère administrative régionale. Ce projet de construction et d'équipement dans son axe 1, vise à soulager davantage l'usager par rapport aux procédures administratives.



L'axe 2 est ainsi relatif à l'aménagement du territoire par la redistribution de la centralité des cœurs des capitales régionales, la contribution à la décentralisation et la lutte contre le phénomène de désert administratif.



Le 3ème axe est relatif quant à lui, à l'optimisation budgétaire par la diminution des engagements locatifs de l'État dans les régions, la transformation des encours locatifs en immobilisation et la baisse des loyers dans les capitales régionales.



Ledit projet qui s'exécute sur 04 régions dont Sédhiou, Diourbel, Thiès et Kaffrine, permettra de réaliser une gouvernance, une préfecture, un bulding administratif, une résidence du président de la République, une résidence du gouverneur, 04 villas pour les officiels, un héliport etc...