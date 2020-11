Dans le cadre de leur tournée nationale, les membres de la plateforme "Xippil Xoll Lifi Macky Def" a effectué une visite dans le Ndoucoumane (Kaffrine).



Une tournée qui leur a permis d'abord de visiter les édifices en chantier, notamment l'hôpital régional de Kaffrine, le building administratif, la route Nganda-Kaffrine etc...



Après ces étapes, la délégation s'est rendue à Médina Baye Kaffrine où elle a été reçue par la famille du défunt khalife, Cheikh Abdoulaye Vilane. Sur place, la plateforme a décidé d'offrir aux élèves qui fréquentent cette école dont des orphelins, un important lot de cahiers et autres kits.



Dans la même veine, la délégation de la plateforme « Xippil Xoll Lifi Macky Def » dont le coordinateur est Monsieur Gaye, a rallié la commune de Nganda afin de mettre à la disposition des potaches de cette localité, des cartes pour leur enrôlement dans la couverture maladie universelle (CMU), des fournisseurs scolaires contenant des cahiers et des blocs-notes avec les réalisations du président Macky Sall mises en exergue et des kits d'hygiène pour les structures sanitaires et les écoles.



Une occasion pour les initiateurs de vulgariser les réalisations du chef de l'État concernant les projets qui ont été réalisés dans le Ndoucoumane et les chantiers qui sont aujourd'hui exécutés à plus de 90%.



Là bas, les populations ont tenu à remercier le président Macky Sall pour avoir solutionné leur vieille doléance relative à la réhabilitation de l'axe Nganda-Kaffrine. Mais aussi elles ont prié pour la plateforme « Xippil Xoll Lifi Macky Def » et son partenaire Cim Translog qui a offert tous ces dons.



À la dernière rencontre qui a eu lieu à Kaffrine commune, les membres de la plateforme Xippil Xoll Lifi Macky Def ont encore remis ça en mettant à la disposition des populations un don de matériel didactique et des kits d'hygiène. En plus de cela, des centaines d'élèves ont été enrôlés dans la CMU.



Après l'étape de Ndoucoumane, la délégation a fait cap sur la région de Tambacounda pour porter plus haut la voix du chef de l'État dans le Sénégal des profondeurs...