Kaffrine : La Douane saisit 1200 Kg de faux médicaments.

L’opération s’est déroulée tôt, ce mardi 18 février 2020, dans la Commune de Diamagadio, département de Kaffrine à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. Cette zone est desservie par des pistes rurales souvent utilisées comme voies de contournement des barrages douaniers situés sur les axes routiers.







C’est ainsi qu’une stratégie avancée de la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine a permis de mettre hors course une cargaison de faux médicaments ce mardi matin, aux environs de 4h. En effet, les éléments engagés dans l’opération ont repéré et pris en chasse, une berline 504 transportant des médicaments. La course-poursuite a pris fin par l’immobilisation dudit véhicule entre Ndiao Bambali (arrondissement de Katakél) et Ndiobène-Taiba dans l’arrondissement de Mabo.







Des centaines de paquets et des milliers de boites de différents types de médicaments ont été saisis. L’évaluation de la marchandise faite, de concert avec des agents de la PNA et des représentants de service médical de la région de Kaffrine, a donné les résultats suivants :



✓ poids total saisi : 1 tonne 200 kg ;



✓ valeur totale : 22 millions 500 mille francs CFA ;



✓ valeur du moyen de transport (berline) : 2 millions francs CFA.







La Douane dans le cadre de ses missions sécuritaire et de concours, apporte son soutien à plusieurs autres administrations dont le ministère de la santé. Elle entend renforcer son action contre le trafic de faux médicaments et de stupéfiants qui alimente l’économie criminelle et dont les conséquences sur la santé physique et mentale des populations, des jeunes surtout, sont incalculables.







C’est dans ce cadre d’ailleurs que ce week-end, la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, dans la même Subdivision, a découvert et saisi sur un véhicule Peugeot 405, 76 kg de chanvre indien.







LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUNICATION DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES