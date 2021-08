Kaffrine / Kathiote : Le corps sans vie d'un jeune homme retrouvé dans le bas-fond de Tongore.

La disparition du jeune homme répondant au nom de M. Mbaye, a été constatée vendredi dernier par ses parents et les voisins du village de Mouye.



Et une semaine plus tard, son corps a été retrouvé dans un état de putréfaction avancé par un passant au niveau du bas-fond de Tongore.



M. Mbaye qui était en classe de CM2, s'était rendu dans la brousse pour cueillir des plantes sauvages pour les animaux...