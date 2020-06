Kaffrine / Interdiction des rassemblements : La police accusée de violences sur un jeune élève en classe de quatrième... Elle se dédouane et réfute les accusations.

Le torchon brûle entre les habitants de Guinaw Rails et la police de Kaffrine. En effet, ces derniers accusent les éléments du commissaire de Kaffrine d'avoir brutalisé des jeunes qui jouaient au foot dans une des rues de leur quartier.



Le cousin d'un des jeunes, du nom de Pape Birame Mbow, qui a été évacué d'urgence par les sapeurs pompiers à l'hôpital de Kaffrine, après s'etre évanoui, a dénoncé ce qu'il considère comme un excès de violence. " Aujourd'hui vers 17 heures 30, il y avait des enfants du quartier qui jouaient en tapant tranquillement dans un ballon de football. Subitement, la voiture de la police urbaine de Kaffrine, a foncé directement sur ces gosses. Alors, tous les enfants du quartier se sont dispersés et puis deux policiers ont poursuivi l'un deux qui se trouve être mon cousin, Pape Birame Mbow, élève en classe de quatrième. Il a escalé un mur et lorsqu'il essayait de descendre, un policier est venu l'intercepter en le plaquant au sol. Il est tombé et a perdu connaissance sur le coup. Et ce n'est que 30 minutes plus tard que les sapeurs pompiers sont venus pour l'amener à l'hôpital. D'ailleurs, mes parents sont présentement là bas pour l'assister…", a-t-il martelé.



Pour sa part, la police a apporté un démenti sur ses "allégations" en indiquant que le jeune est tombé d'une façon involontaire. Joignant les services de l'hôpital, la police est à meme d'informer que le jeune se porte de mieux en mieux. La population est accusée à son tour d'avoir tenté de brutaliser des agents de police en service.



Poursuivant, la police a promis de faire respecter la loi dans cette zone, notamment les interdictions liées aux rassemblements, à la circulation des personnes aux heures de couvre-feu etc...



Nous y reviendrons...