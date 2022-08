Kaffrine / Faible approvisionnement en engrais : les paysans montent au créneau et expriment leurs inquiétudes...

Dans la région de Kaffrine, les paysans ont décidé de se faire entendre. Et c'est le village de Niahène, dans le département de Malème Hodar, qui a été choisi pour abriter leur rencontre.



Une occasion pour eux de tirer la sonnette d'alarme face à la situation qui prévaut dans le monde rural.



Il a été constaté par ces derniers que le faible approvisionnement en engrais et les dysfonctionnements notés dans à la répartition ont des conséquences néfastes sur l'état des cultures (mil, maïs et arachide). Au niveau des nombreux champs qui ont été visités, le développement des cultures laisse à désirer. En effet, les semis sont dans un état défavorable et selon les paysans présents lors de la rencontre, cette situation n'est rien d'autre que le fruit d'un manque notoire de fertilisants, mais également de la faible densité des graines.



Les paysans réunis dans le département de Malème Hodar ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la prochaine récolte. L'inquiétude majeure est de voir les rendements revus drastiquement à la baisse. Un appel a ainsi été lancé à l'endroit de l'État afin que ces manquements soient corrigés dans les meilleurs délais...