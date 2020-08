Kaffrine / Entrée en sixième et Cfee : Sur les 2.635 candidats, 69 élèves n'ont pas déposé leurs extraits de naissance.

Dans le Ndoucoumane, les épreuves de l'entrée en sixième et du Cfee ont démarré ce jeudi 20 août 2020. Au cours d'une visite au niveau des différents centres d'examen, les autorités académiques sont revenues sur les statistiques. Ainsi, le département de Kaffrine compte 17 centres dont 08 dans la commune et 09 dans les autres communes. Il y a des centres dits "options classiques" et un centre essentiellement franco-arabe. Et pour cette année, ledit département compte 2.635 candidats dont 1.003 garçons, 1.504 filles et 128 candidats libres.



Dans le département de Kaffrine, certains potaches, après 06 ans, ne disposent toujours pas d'extraits de naissance. Pour cette année, sur les 2.635 candidats, il y a 69 élèves qui n'ont pas déposé leurs extraits de naissance.



À l'image des autres régions, un dispositif de lavage des mains est bien effectif dans l'ensemble des centres d'examen. Et en plus, le port du masque est devenu obligatoire pour les candidats et les surveillants...