Kaffrine : Des semences destinées à la présente campagne sont revendues à des opérateurs... Le préfet du département appelle à la vigilance et à plus de responsabilité.

À Kaffrine où la mise en place des semences a démarré, un fait inquiète de jour en jour les autorités administratives. En effet, des personnes se permettent de revendre leurs semences auprès de certains opérateurs avant le démarrage de la campagne agricole.



L'annonce a été faite ce matin par le préfet du département du Kafrine à l'occasion d'un comité départemental de développement (CDD) axé sur le bilan de la campagne agricole 2019/2020 et les préparatifs de la campagne agricole 2020/2021.



Le préfet de Kaffrine, Amadoune Diop, qui a décrié cette situation, est revenu sur les faits. "On a constaté que certains revendent ces semences auprès d'opérateurs. Ce qui risque de plomber les efforts de l'État pour appuyer la campagne agricole. Et l'appel que je lance, c'est à plus de vigilance, à plus de responsabilité pour que ces semences reviennent aux ayants droit, c'est-à-dire les agriculteurs...", a-t-il laissé entendre.



S'agissant de la mise en place des arachides, Kaffrine est à 60,60%. "Il reste quelques localités qui n'ont pas encore reçu, mais on va insister auprès de ces opérateurs pour la mise en place effective de cette arachide là. Pour les autres intrants, c'est-à-dire le maïs, le sorgho, le Niébé et le Sésame, où la mise en place a débuté depuis le 19 mai pour le Sorgho et le maïs, il n' y a pas encore de session pour ces produits là. Pour les engrais, on a que des prévisions (on n’a pas encore reçu d'engrais), mais quand même, on compte sur les opérateurs pour la mise en place dans les délais...", a-t-il conclu.