Kaffrine/DAC de Boulel : « L'idée des DAC est de renverser la tendance de l'exode rural ». (Pape M. Ndour, Coord. Nat. PRODAC)

Le projet de développement de l'entrepreunariat agricole au Sénégal, (PDEAS) est conjointement financé par la BID, pour 47 milliards et par l'Etat du Sénegal à hauteur de 12 milliards. Dans le cadre du projet quatre domaines agricoles communautaires seront construits. Après avoir successivement visité celui de Dodji (Louga), celui de Niombato (Fatick), le coordonnateur national du PRODAC, M. Pape Malick Ndour a participé ce 10 janvier 2020, au lancement du DAC de Boulel, dans la région de Kaffrine. Ce DAC s'étendra sur 2000 ha, sera occupé par 121 groupements d'entrepreneurs agricoles, avec 8848 emplois. Le DAC de Boulel aura un investissement de 11 531 064 750 F CFA et devra être fonctionnel au plus tard en fin 2022. Sur la question des futures producteurs, le coordonnateur national du PRODAC, annoncera la possibilité pour tout jeune qui le désire où qu'il soit de s'inscrire sur le site du PRODAC. Car dira-t-il, "l'idée des DAC est de renverser la tendance de l'exode rural..."